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Şişli'den bagımsız aday

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Şişli'den bagımsız aday
31 Mart'taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül CHP'den istifa etti.

Sarıgül yaptığı açıklamada, "Diyebilirsiniz ki; Sarıgül Şişli'de belediye başkanlığına aday olacak mı? Cevabım net: Evet! Yarından itibaren çizeceğim yol haritamı Şişlililer ile birlikte belirleyeceğim. Ben çok kararlı ve huzurluyum" dedi
31 Mart'taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için adaylığı adı geçen Mustafa Sarıgül'ün CHP'den bugün istifa etti. Sarıgül yaptığı yazılı açıklamada, “Yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden üzülerek istifa ediyorum” dedi. 

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yazılı açıklama yapan Sarıgül, 31 Mart'taki yerel seçimlerde aday olacağını da vurguladı.

Sarıgül yaptığı açıklamada, "Yıllardır gece gündüz çalışmaktan yorulmayan ben, dört yıldır gece gündüz Şişli’de yerel seçimlere hazırlanan ben, seçimlere sadece ve sadece iki ay kalmasına rağmen yaşadığımız belirsizlikten, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum!" ifadelerini kullandı.Yerel seçimlerin yaklaştığı ve CHP'nin aday belirleyemediğini vurgulayan Sarıgül, "Hepimiz biliyoruz ki ülkemiz için hayati önem taşıyan önümüzdeki yerel seçimler 2 ay sonra yapılacak. Neredeyse yarın! Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaylarımızı bile bir türlü belirleyemedik. Oysa yerel seçimler hayati önem taşır" dedi.
Sarıgül, yaptığı açıklamada Şişli Belediye Başkanlığı'na aday olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Sarıgül siyaseti bırakıyor mu? Cevabım net; Hayır! Şişli’ye ve Türkiye’ye vereceğim daha çok hizmetler var. Diyebilirsiniz ki; Sarıgül başka bir partiye mi geçiyor? Cevabım net; Bu kararı aldığım bugün için hayır. Kendimi bugünden itibaren Şişli’de yaşayan yurttaşlarıma emanet ediyorum. Huzuru onların arasında buluyorum. Onların göstereceği yolda yürüyeceğim. Diyebilirsiniz ki; Sarıgül Şişlide Başkanlığa aday olacak mı? Cevabım net: Evet! Yarından itibaren çizeceğim yol haritamı Şişlililer ile birlikte belirleyeceğim. Ben çok kararlı ve huzurluyum."

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