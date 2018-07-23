  • BIST 95.631
  • Altın 188,197
  • Dolar 4,7600
  • Euro 5,5684
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAHDP'li iki isim hakkında soruşturma başlatıldı

Şişli'de bir kadın uyuşturucu satıcısını bıçakladı

»
Şişli'de bir kadın uyuşturucu satıcısını bıçakladı
İstanbul Şişli’de, bir kadın, takip ettiği oğlunu uyuşturucu alırken yakalandı. Anne, uyuşturucuyu satan kişiyi bıçakladı.

Olay, dün akşam saat 18.45 sıralarında, Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen kadın, uyuşturucu madde kullandığından şüphelendiği oğlunu takibe aldı.

OĞLUNU TAKİP ETMEYE BAŞLADI
Oğlunun Şişli civarında bir kişiyle sık sık buluştuğunu tespit eden kadın, kocasını da yanına alarak akşam saatlerinde evden çıkan oğlunu takip etmeye başladı. Kadın ile kocası, oğlunun Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde buluştuğu adama cep telefonunu verdiğini görünce yanlarına gitti.

Anne ile babasını karşısında gören çocuk, yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada, telefonu alan kişi de, Şişli Camii önündeki parka doğru koşmaya başladı.

YARALI ADAM İŞ MERKEZİNE SIĞINDI

Adamın peşinden koşmaya başlayan anne ile baba, oğluna uyuşturucu madde sattığını iddia ettikleri kişiyi, parkta yakaladı. Burada, yaşanan arbede sırasında, kadın, kaçan adamı omzundan birkaç kez bıçakladı. Can havliyle kaçmaya devam eden kişi, bir iş merkezine sığındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadını ve kocasını gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kadın polis aracına bindirilirken, "Uyuşturucu bağımlısı pislikler. Buna devlet neden dur demiyor" diye bağırdı. Olayı duyarak iş merkezinin önüne biriken vatandaşlar polis tarafından uzaklaştırılırken, bazı vatandaşlar hastaneye götürülmek üzere polis aracına bindirilen yaralıyı linç etmek istedi.

"BAŞKA ÇOCUKLARI ZEHİRLEMESİN"
Olayın tanığı Dinçer Dilek, "O abla parkın oradan koşarak geldi. Bir tane beyazlı çocuk vardı, adamı parkın içinde yumrukladı. Sonradan abla geldi, ona iki bıçak salladı, omzuna... Sonra bıçaklanan kişi, bu tarafa doğru kaçtı. Bir ağabey onu içeri aldı. Sonra polisleri bekledik. O ablaya içeriden küfür ediyordu, abla da ’O benim çocuğumu zehirledi, başka çocukları zehirlemesin. Uyuşturucu satıyor, elindeki telefon da benim’ diye bağırıyordu" şeklinde konuştu.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bedelli Meclis'te23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:36
  • Bedelli'de 28 gün devlete külfet!23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:08
  • Fotoğrafla İlgili Sessizliğini Bozdu22 Temmuz 2018 Pazar 15:54
  • Atatürk’e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı22 Temmuz 2018 Pazar 15:49
  • Akın İpek gözaltına alındı21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:07
  • Kızını taciz eden medya patronu hakkında şok iddia!21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:01
  • Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:56
  • Kadıköy'de iş makinesi doğalgaz ana borusunu patlattı!21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:50
  • Atatürk'e hakaret etmişti, flaş gelişme!21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:20
  • Cem Küçük'ten Adnan Oktar açıklaması21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:50
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim