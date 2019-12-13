  • BIST 111.273
  • Altın 273,469
  • Dolar 5,7763
  • Euro 6,4547
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAnkara'da FETÖ Operasyonu! Sınav Sorularını Çalmışlardı

Şişli'de Binanın Çatısı Çöktü

»
Şişli'de Binanın Çatısı Çöktü
Şişli Gülbağ Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Moloz parçaları sokağa saçıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

Şişli Gülbağ Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte 5. kattaki dairede de hasar oluştu. Sokağa düşen moloz parçalarından 3 kişi yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre Gülbağ Mahallesi Karanfil lsokak 18 numaradaki 5 katlı apartmanın çatısında çökme meydana geldi. Sat 08.00 sıralarında meydana gelen çökmeyle birlikte 5. kattaki dairede de hasar oluştu. Yere dökülen moloz parçaları nedeniyle sokaktan geçen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çatıdaki çalışmaları sürerken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Türkiye Resmen Başvurdu!12 Aralık 2019 Perşembe 12:40
  • Güçlü Kadılar İçin Poz Verdi!12 Aralık 2019 Perşembe 12:25
  • Ceren'in Katili Hakkında Flaş Gelişme12 Aralık 2019 Perşembe 12:02
  • Diyarbakır'da PKK'ya Ağır Darbe12 Aralık 2019 Perşembe 12:01
  • 12 İlde FETÖ Operasyonu12 Aralık 2019 Perşembe 12:00
  • Akdeniz'de Korkutan Deprem12 Aralık 2019 Perşembe 12:00
  • Resmi Gazete'de Yayınlandı O Yol Artık Ücretsiz12 Aralık 2019 Perşembe 11:08
  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda Sona Gelindi11 Aralık 2019 Çarşamba 12:18
  • AFAD'da Tüm İzinler İptal11 Aralık 2019 Çarşamba 12:14
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan Pasaport Açıklaması!11 Aralık 2019 Çarşamba 11:40
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim