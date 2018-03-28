Sırtım güzel mi?

Burcu esmersoy

Reklamlardan en çok kazananların başını çeken Burcu Esmersoy, ödül verdiği etkinlikte işadamlarına seslendi: 'Bir çoğunuzla çalıştım, çalışmadıklarımdan teklif bekliyorum.'Foto Galeri - 28.03.2018 09:57 1En çok reklam filminde oynayan, tanıtım yüzü olan ve lansmanlara ev sahipliği yaparak para kazanan Burcu Esmersoy yılın bombasını patlattı. 2 Kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün en iyilerini ödüllendiren ACE of M.I.C.E. Awards'da ünlü sunucu Esmersoy En İyi Davet Etkinliği ödülünü verdi. 3 Esmersoy, ödülü takdim etmeden önce “Eminim salonun yarısıyla birlikte çalıştık. Çalışmadıklarımızla da en kısa zamanda çalışmayı umut ediyorum” dedi.