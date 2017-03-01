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Sırrı Sakık görevden alındı
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Güncel
01.03.2017 15:20
Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık görevden alındı.
Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık görevden alındı.
Ayrıntılar geliyor…
Etiketler:
Ağrı Belediye Başkanı
,
Sırrı Sakık
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