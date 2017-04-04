Şırnak'tan acı haber: Şehit sayısı 3'e yükseldi

VALİLİK: 3 ASKER ŞEHİT, 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ŞIRNAK, (DHA)

Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Uludere İlçesi Altıntepe bölgesinde ve Gabar Dağında devam eden operasyonlarda toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği; teröristlerce uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlatılması sonucu 3 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı belirtildi. Valilik açıklamasında operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü de belirtildi.Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün Şırnak Akçay'da yürütülen operasyon esnasında teröristlerin araziye döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askerin şehit olduğu biri ağır olmak üzere 5 askerin de yaralandığını açıkladı. Devam eden operasyonda sınır dışına kaçmaya çalışan 4 terörist hava harekatıyla, 1 terörist de çatışmada olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirme şöyle; "04 Nisan 2017 tarihinde saat 08.30 sularında Şırnak/Akçay’da yürütülen operasyon esnasında bölücü terör örgütünün araziye döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 5 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Devam eden operasyonda sınır dışına kaçmaya çalışan dört terörist icra edilen hava harekatıyla, bir terörist de çatışmada olmak üzere beş terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."Bugün 08:30-08:50 saatleri arasında Kuzey Irak'taki Sinat-Haftanin bölgesine alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendi. PKK'ya ait olduğu tespit edilen bir sığınak, bir barınma yeri ve iki silah mevzii ateş altına alındı. Bu harekat esnasında yapılan ilk tespitlere göre 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.