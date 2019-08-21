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ŞIRNAK'TAN ACI HABER!

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ŞIRNAK'TAN ACI HABER!
Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2'si ağır 3 asker yaralandı.

Silopi ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız emir komutasında, Silopi ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Körseli Köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Şehit Güvenlik Korucu Süleyman Tosun Operasyonu'nda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığımız unsurları ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada ikisi ağır 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmış olup 1 kahraman jandarma personelimiz şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. 

Kaynak: DHA

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