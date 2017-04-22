Şırnak'tan acı haber: 1 şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucunda bir asker şehit oldu.



Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerce güvenlik korucularının desteğiyle başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyonda, arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerine, teröristlerin ateşiyle bir asker ağır yaralandı.

Askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan asker, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

4 GÜNDE 37 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak'ın Uludere ilçesinde devam eden operasyonda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Son 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37'ye yükseldi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Geymişule bölgesinde devam eden operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. İlimizde dört gündür sürdürülen operasyonlar çerçevesinde toplam 37 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

AA