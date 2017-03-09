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Şırnak’ta PKK’nın mühimmat deposu bulundu

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Şırnak’ta PKK’nın mühimmat deposu bulundu
Şırnak’ın Silopi ilçesi Barbaros Mahallesinde bir evin bodrum katında PKK/KCK Terör Örgütün mühimmat deposu bulundu.

Konu ile ilgili Şırnak valiliği, Silopi’de bir evin Bodrumunda özel bir bölmede PKK/KCK Terör Örgütü tarafından gizlenmiş; 2 adet Bixi Otomatik Tüfek, 5 adet Roket Atar Silahı, 6 adet AK-47 Uzun namlulu silah ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Şırnak Valiliği, “Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce Barbaros mahallesinde bir evin bodrumunda özel bir bölmede PKK/KCK Terör Örgütü tarafından gizlenmiş; 2 adet Bixi Otomatik Tüfek, 5 adet Roket Atar Silahı (RPG7), 6 adet AK-47 Uzun namlulu silah, 3 adet Anti Tank Mayını, 29 adet Roket Atar mühimmatı, 25 adet Luncher, 9 adet Luncher yuvası, 22 adet El Bombası, 17 adet El Bombasına ait fünye, 33 adet Roket sevk fişeği, 1 adet 40mm çapında bomba atar silah, 6 adet Cep telefonu, 9 adet Telsiz, 1 adet Dürbün, 1 adet Telsiz şarj aleti, 5 adet Telsiz bataryası, 1 adet Akü, 9 adet Duracell pille hazırlanmış düzenek, 10 adet uzaktan kumandalı anahtar sistemi, 4 adet uzaktan kumandalı ateşleyici sistem, 10 adet Alphe Free uzaktan kumandalı anahtar sistemi ve bunlara ait 2 adet uzaktan kumanda, 4 adet Duracell pil, 1 adet Gaz maskesi filtresi, 41 adet AK-47 Şarjörü, 8 adet Bidon içerisinde 3000 adet muhtelif çaplarda fişek, Çok miktarda tıbbi malzeme ve elektrikli kapsül ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.” denildi.

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