ŞIRNAK'TA BÜYÜK OPERASYON!

Şırnak'ın Küpeli Dağı'nda kış üslenmesindeki PKK'lı teröristlerin imhası için 4 Ocak'ta başlatılan hava destekli operasyon ve bölgeye sevkiyat devam ediyor.

Şırnak merkezde bulunan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nın sevk ve idaresindeki Küpeli Dağı'ndaki operasyon 4 Ocak günü başlatıldı. Bölgedeki bir çok askeri birliğinde katıldığı ve PKK'lıların kış üstlenme alanlarının imhasını hedefleyen hava destekli operasyon devam ederken, bölgeye hem hava hem de karadan takviye birliklerin sevki sürüyor. Küpeli dağının dışında Çıraf dağının da bazı bölümlerini kapsayan operasyon nedeniyle bölgede yoğun bir askeri hareketlilik yaşandığı gözlendi.Operasyonu Akçay, Seslice, İkizce'de bulunan Tugaylardaki askerlerin yanı sıra Siirt'teki özel birliklerinde katıldığı belirtildi. Kötü hava koşullarına rağmen devam eden operasyonlara havadan ise Skorski, Kobra ve Atak Helikopterlerinin destek verdiği öğrenildi.