  • BIST 95.416
  • Altın 205,400
  • Dolar 5,2031
  • Euro 5,8967
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Siren Ertan'ı hangi söz kızdırdı?

»
Siren Ertan'ı hangi söz kızdırdı?
Hayalini kurduğu bebeğine kavuşamayan Siren Ertan Kayalar, önceki gün takipçisinin ‘Hayat size güzel’ yorumu karşısında acısını yine gözler önüne serdi.

Sosyetik tasarımcı Siren Ertan Kayalar, önceki gün sosyal medyada birçok ünlü kadın gibi hemcinslerinin psikolojik şiddetine maruz kaldı. Nisan'da evlendiği işadamı Ersin Kayalar'la bebek sahibi olmayı çok isteyen Ertan'ın bu hayali, Haziran ayında ne yazık ki hüsranla sonuçlanmıştı. Karnındaki 6 haftalık bebeğinin kalbinin durmasıyla dünyası yıkılan Ertan, çocuk sevdasından vazgeçmediğini dile getirmişti.

YİNE KADINA ŞİDDET!

Ünlü tasarımcı, önceki gün yeni koleksiyonundaki çeşit çeşit çantayı Instagram'da paylaştı. Tasarımcının bazı takipçileri 3 bin 250 TL'lik çantaları pahalı buldu ve "Sizin gibi zenginlerin tek derdi şıklık. Ne de olsa hayat size güzel. Bir de çantayı pahalı bulanlara serzeniş ediyorsunuz" diye yorum yaptı. 47 yaşındaki başarılı tasarımcı, takipçisine verdiği ders niteliğindeki yanıtla da hem çocuk özlemini bir kez daha gözler önüne serdi hem de yürek burktu:

DERS GİBİ SÖZLER...

"Hanımefendi, Allah'ın size bir evlat bahşetmiş olmasına dua edip başkalarının varlıklarına takılmayın derim. Çünkü ne kadar zengin olursa olsunlar; bir çocuk sahibi olamayıp acıdan kıvrananlar da var bu dünyada. Onlar da sizin serzenişinize mi şaşırsınlar?" Bunun üzerine ünlü tasarımcıya sevenlerinden destek mesajları geldi.

Pek çok kişi Ertan'a "Canını sıkma, Allah bir gün sana bir bebek nasip edecek" yorumlarıyla destek verdi.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demet Akalın, Meral Kaplan'a 10 bin TL borç verdi30 Kasım 2018 Cuma 14:02
  • Aslı Enver'den Murat Boz'a barışma şartı30 Kasım 2018 Cuma 13:54
  • Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı mı?29 Kasım 2018 Perşembe 21:01
  • Şener Şen dizileri neden reddediyor?29 Kasım 2018 Perşembe 20:30
  • Ciciş Kardeşler serbest bırakıldı!29 Kasım 2018 Perşembe 20:03
  • Jennifer Lopez: 'Yüzü güzel poposu büyük' dediler29 Kasım 2018 Perşembe 19:34
  • Meral'e destek Demet Akalın'dan geldi!29 Kasım 2018 Perşembe 19:25
  • Seçkin Piriler'den 20 yıllık arkadaşı Meral Kaplan'a haciz29 Kasım 2018 Perşembe 19:16
  • Şeyma'nın kredi kartı ekstresi 750 bin TL'miş!29 Kasım 2018 Perşembe 17:38
  • Asena Atalay ile Ahmet Hakan, Barcelona'da mı?29 Kasım 2018 Perşembe 17:33
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim