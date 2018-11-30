Siren Ertan'ı hangi söz kızdırdı?

Hayalini kurduğu bebeğine kavuşamayan Siren Ertan Kayalar, önceki gün takipçisinin ‘Hayat size güzel’ yorumu karşısında acısını yine gözler önüne serdi.

Sosyetik tasarımcı Siren Ertan Kayalar, önceki gün sosyal medyada birçok ünlü kadın gibi hemcinslerinin psikolojik şiddetine maruz kaldı. Nisan'da evlendiği işadamı Ersin Kayalar'la bebek sahibi olmayı çok isteyen Ertan'ın bu hayali, Haziran ayında ne yazık ki hüsranla sonuçlanmıştı. Karnındaki 6 haftalık bebeğinin kalbinin durmasıyla dünyası yıkılan Ertan, çocuk sevdasından vazgeçmediğini dile getirmişti.

YİNE KADINA ŞİDDET!

Ünlü tasarımcı, önceki gün yeni koleksiyonundaki çeşit çeşit çantayı Instagram'da paylaştı. Tasarımcının bazı takipçileri 3 bin 250 TL'lik çantaları pahalı buldu ve "Sizin gibi zenginlerin tek derdi şıklık. Ne de olsa hayat size güzel. Bir de çantayı pahalı bulanlara serzeniş ediyorsunuz" diye yorum yaptı. 47 yaşındaki başarılı tasarımcı, takipçisine verdiği ders niteliğindeki yanıtla da hem çocuk özlemini bir kez daha gözler önüne serdi hem de yürek burktu:

DERS GİBİ SÖZLER...

"Hanımefendi, Allah'ın size bir evlat bahşetmiş olmasına dua edip başkalarının varlıklarına takılmayın derim. Çünkü ne kadar zengin olursa olsunlar; bir çocuk sahibi olamayıp acıdan kıvrananlar da var bu dünyada. Onlar da sizin serzenişinize mi şaşırsınlar?" Bunun üzerine ünlü tasarımcıya sevenlerinden destek mesajları geldi.

Pek çok kişi Ertan'a "Canını sıkma, Allah bir gün sana bir bebek nasip edecek" yorumlarıyla destek verdi.