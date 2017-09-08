  • BIST 109.113
  • Altın 148,404
  • Dolar 3,4074
  • Euro 4,1052
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAdliye önünde sıcak saatler, silahlar çekildi

Sıradaki rakip İspanya

»
Sıradaki rakip İspanya
Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu mücadelesinde Türkiye, Letonya'ya 89-79 mağlup olarak grubu 4. sırada tamamladı ve son 16 turunda C Grubu lideri İspanya ile eşleşti.

Türkiye - Letonya: 79-89

Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu maçında Türkiye, Letonya'ya 89-79 mağlup olarak grubu 4. sırada tamamladı ve son 16 turunda İspanya ile eşleşti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Letonya 24-22 önde kapattı. İkinci periyotta farkı açan Letonya, devreye 47-38 önde girdi.

Üçüncü periyotta Türkiye maça yeniden ortak olurken, maçın son çeyreğine 6 sayılık Letonya üstünlüğüyle girildi. Maçın son bölümünde istediği performansı sergileyemeyen ay-yıldızlılar, sahadan 89-79 mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer ismi attığı 28 sayıyla Letonya'dan Kristaps Porzingis olurken, Türkiye'den Cedi Osman 24 sayı üretti.

ŞAMPİYONADA GRUP AŞAMASI TAMAMLANDI

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlanırken, son 16'da eşleşmeler de belli oldu.

Günün sonuçları şu şekilde:

C GRUBU

Çekya - Hırvatistan: 69-107

Macaristan - İspanya: 64-87

Karadağ - Romanya: 86-69

D GRUBU

Rusya - Büyük Britanya: 82-70

Belçika - Sırbistan: 54-74

Bu sonuçların ardından C Grubu'nda İspanya, Hırvatistan, Karadağ ve Macaristan gruptan çıkarken, D Grubu'ndan Sırbistan, Letonya, Rusya ve Türkiye bir üst tura yükseldi.

Son 16 turundaki eşleşmeler şu şekilde:

Slovenya - Ukrayna

Finlandiya - İtalya

Litvanya - Yunanistan

Almanya - Fransa

İspanya - Türkiye

Hırvatistan - Rusya

Karadağ - Letonya

Macaristan - Sırbistan

Türkiye ile İspanya arasındaki son 16 turu mücadelesi, 10 Eylül Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa'da dev transfer! 180 milyon Euro...01 Eylül 2017 Cuma 09:47
  • Göztepe için tezahürat yaptı31 Ağustos 2017 Perşembe 13:13
  • İngiliz medyası: Fellaini ile Fenerbahçe görüşüyor30 Ağustos 2017 Çarşamba 13:56
  • 'Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez'30 Ağustos 2017 Çarşamba 12:09
  • Fenerbahçe için İstanbul'da!29 Ağustos 2017 Salı 12:38
  • Son dakika: Ömer Çatkıç tutuklandı28 Ağustos 2017 Pazartesi 16:44
  • Son dakika Oğuzhan Özyakup Milli takıma çağrıldı28 Ağustos 2017 Pazartesi 13:40
  • TFF'den down sendromlu çocuklar ile ilgili açıklama geldi26 Ağustos 2017 Cumartesi 21:43
  • Fenerbahçe'de Ali Koç çılgınlığı25 Ağustos 2017 Cuma 17:20
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri 23 Ağustos... Şaşırtan açıklama geldi23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:50
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim