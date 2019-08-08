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SIRADA İZNİK Mİ VAR?

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SIRADA İZNİK Mİ VAR?
Türkiye Kazdağları’ndaki ağaç katliamını konuşurken benzer bir haber de Bursa'dan geldi. Bursa'nın İznik ilçesine Aydınlar Köyü mevkiinde çinko-bakır-kurşun ocağı için bir şirkete maden arama ruhsatı verildiği iddia edildi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın iddiaları TBMM gündemine taşıdı.

Bursa İznik’te çinko-kurşun-bakır ocağı aramaları için ÇED süreci başladı. Maden aramalarının yapılacağı alan, biyoçeşitlilik rezervi açısından Türkiye’nin en zengin bölgelerinden biri. Proje şu anki haliyle İznik gölü sınırlarına dayandığı için koruma bandını aşıyor.

BAKANLIĞA SORDU
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın kenti karıştıran bu iddiaları Ankara’nın gündemine taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e verdiği önergede Erkan Aydın, ruhsat verildiği takdirde ağır metal atıkların İznik Gölü’ne karışarak büyük bir kirliliğe yol açacağına dikkat çekti.

“BU OLASI ÇEVRE FELAKETİNİN ÖNÜNE NASIL GEÇECEKSİNİZ?”

Maden arama faaliyeti başladığında İznik Gölü'nün büyük bir kirliliğe uğrayacağını ve kurumaya mahkum edileceğini belirten Aydın, Bakan Dönmez'e şu soruları yöneltti:

İznik İlçesi'nde çinko-bakır-kurşun ocağı için ruhsat verildiği iddiaları doğru mudur? Maden arama iddiası doğru ise bu konudaki izin hangi şirkete hangi şartlarda verilmiştir?
İznik Gölü gibi önemli yaşam alanın korunması için bir planınız bulunmakta mıdır?
Bu olası çevre felaketinin önüne nasıl geçeceksiniz?
İznik İlçesi'nde maden aranması için kaç hektar arazide ağaç kesilecektir?
Yeşil alanları nasıl koruyacaksınız?
Proje dosyasında 1.893.21 hektarda çalışma yapılacağı öngörülmektedir. Bu kadar hektar da 700-750 bin ağaç olduğu varsayılmaktadır. Bütün bu ağaçlar kesilip yöre kurak araziye mi dönüştürülecektir?
Bu projeyle İznik Gölü, İznik doğası, İznik tarihi, İznik meyveleri yok mu edilecektir?

 

Kaynak: Medyafaresi.com

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