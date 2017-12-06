Sır Mektup Ortaya Çıkıyor

Amerika'da devam eden Reza Zarrab davasının 5. gününde yeni gelişmeler yaşandı.

Hakan Atilla'nın tutuklu olarak yargılandığı davada tanık olarak ifade veren Reza Zarrab mahkeme salonunda ifade veriyor. Duruşmada merakla beklenen çapraz sorgu kısımına geçildi.

Reza Zarrab'ın tanık olarak ifade verdiği davada bugünkü duruşma, yaklaşık 15 dakika gecikmeli başladı. Dün yaşanan ve davayı etkilemesi beklenen en önemli gelişme ise Atilla'nın avukatları tarafından Yargıç Berman'a yazılan bir mektup oldu. Richard Berman’a yazılan mektupta Atilla’nın avukatları, 15 Eylül 2016’da Zarrab ile Ahad isimli bir şahsın telefon görüşmesine yer vermiş; söz konusu görüşmede, Zarrab’ın ihtiyaç durumunda hapisten dışarı çıkmak ya da daha az bir ceza almak için yalan söylemeyi bu şahısla konuştuğu aktarılmıştı.