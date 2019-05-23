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SIR DOLU İNFAZ
Aksaray'da 17 yaşında bir genç, boş arazide bahçe duvarına çarpan otomobilde boynuna ip bağlı şekilde ölü bulundu.

 Ölen gencin boynundaki ipin bir parçasının da aracın 100 metre gerisindeki bir direğe bağlı olduğu tespit edildi.

Aksaray'da Vehbi Emin S, boş arazide bahçe duvarına çarpmış otomobilin içinde boynuna ip bağlı halde ölü bulundu. Vehbi Emin S.'nin boynundaki ipin bir parçasının da yaklaşık 100 metre gerideki aydınlatma diğerine bağlı olduğu belirlendi.

Tacin Mahallesi sakinleri, saat 08.30 sıralarında boş bir arazide bahçe duvarına çarpan otomobili fark etti. Otomobilin yanına giden mahalleli, sürücü koltuğunda oturan kişinin hareketsiz olduğunu görüp, polise haber verdi.

OTOMOBİLİN SAHİBİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekibi, boynunda ip bağlı olan ve üzerinden Vehbi Emin S. adına kimlik çıkan kişinin öldüğünü saptadı. Çevrede yapılan araştırmada Vehbi Emin S.'nin boynuna bağlı olan ipin bir parçasını da aracın geliş istikametine göre yaklaşık 100 metre gerideki aydınlatma direğine bağlı olarak buldu. Polis, otomobilin de gencin bir yakınına ait olduğunu belirledi.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Solmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aksaray Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, Vehbi Emin Sönmez'in intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin tespiti için çalışma başlattı.

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