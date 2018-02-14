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Sinyal Kesicili Hırslzık Çetesi Çökertildi

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Sinyal Kesicili Hırslzık Çetesi Çökertildi
Ankara'da sinyal kesici (jammer) kullanarak arabalardan hırsızlık yapan, çoğu akraba 12 kişi yakalandı.

 Küçük çocukların da kullanıldığı hırsızlık olaylarında “Mayalılar grubu” olarak bilinen çetenin son 3 ayda arabalardan 1 milyon 200 bin liralık para, değerli eşya çaldığı belirlendi. Örgüt lideri olduğu ileri sürülen Orhan K.’nin 7 yıl, Sezer M.’nin 16 yıl, Haydar M.’nin ise 9 yıl kesinleşmiş hapis cezaları olduğu belirlendi.

EN BÜYÜK HIRSIZLIK GRUBU

Mayalılar gözaltındaAnkara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, yaptığı 3 aylık planlı çalışmanın ardından kenttin en büyük hırsızlık grubu olarak bilinen “Mayalılar” hırsızlık çetesini çökertti. Teknik-fiziki takibin ardından eş zamanlı yapılan operasyonlarda çetenin lideri olduğu belirlenen Orhan K. ile 2’si kadın, 2’si çocuk yaşta toplam 12 çete üyesini yakaladı. Çete üyelerinden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa’da da arabalarda hırsızlık yapan çete üyelerinin çoğunun akraba olduğu, çocukları küçük yaştan itibaren alarak hırsızlığa alıştırdıkları belirlendi.

Mayalılar gözaltında

SİNYAL KESİCİYLE HIRSIZLIK

Çetenin, sinyal kesici(jammer) kullanarak araçların alarmını devre dışı bıraktıkları ayrıca anahtar sinyalini kestiklerini, ardından da aracın camını kırarak içindeki değerli eşya, para ve araç aksesuarlarını çaldıkları ortaya çıktı. Banka, tapu dairelerinde para ile çıkan vatandaşları da takip eden çetenin, önce bu kişilerin araçlarına çarparak kaza yaptıkları, kaza esnasında ise çete üyelerinin bazılarının şoförü oyalarken, diğerlerinin ise araçtaki para çanta-torbalarını aldıkları da ortaya çıktı.

ARANAN ÇETE

Birçok kez cezaevine girip-çıkan çete üyelerinin, cezaevinden çıktıktan sonra hırsızlık yapmaya devam ettikleri belirlendi. Son 3 ayda arabalardan 1 milyon 200 bin lira değerinde para-değerli eşya çalan çete üyelerinin şu ana kadar 24 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Örgüt lideri olduğu ileri sürülen Orhan K.’nin 7 yıl, Sezer M.’nin 16 yıl, Haydar M.’nin ise 9 yıl kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu ve arandıkları da öğrenildi.

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