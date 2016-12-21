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Sinop'tan Uzakdoğu'ya 550 ton deniz salyangozu ihraç edildi

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Sinop'tan Uzakdoğu'ya 550 ton deniz salyangozu ihraç edildi
SİNOP'tan bir yıl içerisinde Uzakdoğu ülkelerine 550 ton işlenmiş ve şoklanmış deniz salyangozu gönderildi.

Sinop Valisi HASAN İpek'in sanayi tesislerini ziyaret etti. Bu kapsamda Sinop'tan gerçekleştirilen salyangoz ihracatını sağlayan ve ile büyük ekonomik katkı sağlayan dikmen İlçesi'ndeki Sadıklar Soğuk Hava Tesisleri ve Su Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi'ni ziyaret ederek gezdi. Ziyarette bilgi veren Şirket Müdürü Halil Şişman, "Şirket olrak deniz salyangozu üretip ihraç ediyoruz. Deniz salyangozlarını Uzakdoğu ülkeleri olan başta Japonya olmak üzere Kore, Çin ve Tayvan'a ihraç ediyoruz. Bu sene 550 ton civarında deniz salyangozu ihracat ettik. İhraç ettiğimiz ülkeler deniz salyangozunu gıda amaçlı kullanıyor. Salyangozun iri olan kabuklarını da ihraç ediyoruz. Bir de kabuğun haricinde küçük tırnaklar var onları da ihraç ediyoruz. Bu sene ihracatımızın yaklaşık olarak değeri 3-4 milyon dolar civarında" dedi.


Hall Şişman istihdam sağladıklarını da belirterek, "Bu ürün tamamen yerli Türk Lirası karşılığında alınıp dolar olarak satılan bir ürün. Yani Türkiye'ye ve Sinop'a belki de döviz getiren tek ürün. Yerli üretim olarak üretiliyor. Dolar olarak satılıyor. Direk ekonomiye katkı ve şuan Dikmen İlçesi'nde çevre köylerdeki vatandaşlar burada çalışıyor. İşçilerimiz hep Dikmen bölgesinde. Yaz döneminde 100 kişinin üzerinde işçi çalıştırıyoruz" diye belirtti.

Karadeniz salyangozunun en kaliteli ürün olduğunu belirten Halil Şişman, "Deniz salyangozlarını Karadeniz bölgesinin Sarp sınır kapısından, Bulgaristan sınır kapısının sınırına kadar olan bütün bölgelerden deniz salyangozu alıyoruz. Bir de Çanakkale Boğazı, Marmara bölgesinden alıyoruz. Uzakdoğu ülkeleri Karadeniz'den çıkan ürünü çok seviyorlar. Diğer ülkelerde de bu işi yapanlar var ama öncelikli tercihleri Türkiye ve Karadeniz salyangozu oluyor" dedi.

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