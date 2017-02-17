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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi ile eşi gözaltına alındı

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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi ile eşi gözaltına alındı
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Yarar ile eşi gözaltına alındı

Sinop'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar ile eşi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar ile eşi F.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Yarar ve eşini evlerinde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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