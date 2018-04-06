'Sınırsız Aşk'a Veda

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, 55 yıllık eşi Bente Şen'i son yolculuğuna uğurladı. Ali Şen ve Bente Şen aşkı, Danimarka'da 'Sınırsız Aşk' isimli belgesele konu olmuştu.

Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanlarından Ali Şen, 55 yıllık hayat arkadaşı Bente Şen’e veda etti. Danimarka’da dünyaya gelen ve aşık olduğu Ali Şen için 18 yaşında İstanbul’a yerleşen Bente Şen, dün son yolculuğuna uğurlandı. Ali Şen ile Bente Şen aşkı, Danimarka’da yayınlanan ve ülkede 1 milyondan fazla kişinin izlediği ‘Sınırsız Aşk’ isimli belgesele konu olmuştu.

Bente Şen, Levent Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze törenine; spor, siyaset ve sanat camiasından birçok isim katıldı. Cenaze töreninde; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Galatasaray’ın eski başkanlarından Faruk Süren, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Mustafa Denizli, Mesut Yılmaz ve Emel Sayın gibi isimler de yer aldı.