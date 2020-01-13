Sinirler gerildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis toplantısı, Belediye Sarayı'nın meclis salonunda gerçekleştiriliyor. Ekrem İmamoğlu, İBB Meclis Toplantısına hastalığı nedeniyle katılamıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde hareketli dakikalar yaşandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın işsizlik sayısıyla ilgili yaptığı açıklamalara AKP'li üyeler tepki gösterdi. Bir AKP'li meclis üyesi, Özkan'ın üzerinde yürüdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada işsizlik rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özkan’ın “Türkiye’nin gerçek gündemi ekonomidir. Vatandaşı mutfağı yanıyor. İnsanlar doğalgazı açmaya korkuyor. Battaniye altında kışı geçiriyor. Ama Saray’ın ruhu duymuyor. Çünkü orada her şey güllük gülistanlık, Lale Devri yaşanıyor” sözlerine AKP’li üyeler tepki gösterdi.

AKP’li bir isim ayağa kalkıp İYİ Partili ismin üzerine yürümek istedi. Diğer meclis üyeleri araya girdi.