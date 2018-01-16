Sınırdaki Hareketlilik Devam Ediyor!

Olası Afrin operasyonu öncesi sınırdaki hareketlilik ve sevkıyat devam ediyor... Peki sınırda neler yaşanıyor? Askeri kulislerde neler konuşuluyor? İşte detaylar

Irak sınırından Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere yola çıkan ve geceyi Şanlıurfa’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaÿgeçiren 40 araçlık tank, obüs ve mühimmat yüklü askeri konvoy yoluna devam etti.

Irak sınırından hareket ederek Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri konvoy geceyi Şanlıurfa’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda geçirdi.

Sabah saatlerinde 40 araçlık askeri konvoy, Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere polis eskortu eşliğinden yola çıktı.

Askeri çekicilere yüklü tank, obüs, zırhlı personel taşıyıcı ve iş makineleri ile mühimmat yüklü 40 araçlık konvoyun sınır hattındaki Hatay’a konuşlandırılacağı belirtildi.

Hürriyet muhabiri Uğur Ergan da son gelişmeleri duyurdu. Türkiye'nin Afrin’e yönelik olası bir harekâtında, Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin de devreye gireceği öne sürülüyor. Askeri kulislerde farklı senaryolar seslendirilirken, öne çıkan planın önce ÖSO, ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Suriye’ye girmesi olduğu iddia ediliyor.

Buna göre Afrin’e yönelik harekâtta önce topçu birlikleri yoğun bombardıman ile arazi temizliği yapacak. Ardından önce ÖSO güçleri, daha sonra TSK’ya bağlı zırhlı birlikler ÖSO’ya destek vermek amacıyla Suriye’ye girecekler. Bu plan kapsamında İdlib’de bulunan TSK unsurlarının bir bölümü de Afrin’i güneyden vuracak. TSK planları içinde PYD güçlerinin havadan lojistik destek aldığı Minnak Havaalanı’nın da ele geçirilmesi bulunuyor.

SEVKIYATA DEVAM

TSK’nın operasyon hazırlıklarıyla bağlantılı sınır hattına yönelik sevkıyat devam ediyor. Geçen yıl Şırnak Silopi’deki 172’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na bağlı Şehit Ercüment Türkmen Kışlası’na konuşlandırılan zırhlı askeri araçlardan bir bölümü, dün TIR’lara yüklenerek Hatay’a gönderildi. Gönderilen araçlar arasında tanklar da bulunuyor. Hatay Kırıkhan’daki Hawk füzelerinin de, Afrin’e doğru yöneltilip gelebilecek füze saldırılarına karşı hazır tutulduğu öğrenildi.t