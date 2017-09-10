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Sınıra mayın yerleştirdiler! 3 Rohingya öldü

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Sınıra mayın yerleştirdiler! 3 Rohingya öldü
Bangladeş'in Bandarban bölgesinde, Arakanlı Müslümanların geçiş noktasına yerleştirilen kara mayının patlaması sonucu üç sığınmacı hayatını kaybetti.

Bangladeş'te yayınlanan "Dhaka Tribune" gazetesinde yer alan habere  göre, Myanmar sınırı yakınındaki Bandarban bölgesinde sınıra yerleştirilmiş bir  kara mayını Arakan'daki şiddet olaylarından kaçan sığınmacıların geçişi sırasında  patladı.

Patlamada üç Arakanlı Müslüman'ın hayatını kaybettiği, bir kişinin  yaralandığı belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar ordusunun operasyonlarını sürdürdüğü  Arakan eyaleti ile Bangladeş arasındaki sınır bölgesinde, operasyonlardan kaçan  Rohingyaların (Arakanlı Müslümanlar) evlerine dönüşlerini engellemek amacıyla  sınıra mayın döşediğini ileri sürmüştü.

Örgüt, köylülerin sınır hattında  buldukları ve etrafını kazarak açığa çıkardıkları bazı mayınların fotoğraflarını  yayınlamıştı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta Myanmar'ın Dakka'daki  maslahatgüzarı Aung Myint'i Bakanlığa çağırarak Myanmar'a Arakan'da yaşanan  olaylar hakkında protesto notası vermişti. Notada Dakka yönetiminin Myanmar  güvenlik güçlerinin Bangladeş sınırına mayın döşediğine dair gelen bilgilerden  endişe duyduğu aktarılmıştı.

Birleşmiş Milletler, geçen yıl ekim ayından bu yana Arakan'daki şiddet  olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 290  bine ulaştığını bildirdi.

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