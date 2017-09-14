Suriye'nin Halep kentine bağlı terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin'in sınır komşusu Kilis'e gönderilen obüsler ile personelin yer aldığı konvoy, akşam kente ulaştı. Askeri konvoy, güvenlik önlemleri arasında konuşlandırılmak üzere sınır hattına ilerledi.
- BIST 108.440
- Altın 147,032
- Dolar 3,4555
- Euro 4,1101
- İstanbul 28 °C
- Ankara 26 °C
- Adriana Lima'dan Metin Hara'ya aşk öpücüğü
- Eda Taşpınar'ın pozları artık paralı
- Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sıcaklık rekoru bekleniyor
- NATO Genel Sekreteri'nden S-400 açıklaması
- 'Vatan sağ olsun'
- MHP'den 300 istifa
- Deniz yok ama, balık ihracatı var!
- Sınıra askeri sevkiyat
- Ünlülerden büyük ilgi
- Çeşme'de 'eşek' turizm
- 17 suçtan aranıyordu yakalandı
- Dışişleri'nden sert açıklama: Bunun bedeli olur
- Sivil öğrencilere askeri hekim yolu açıldı
- İstanbul'da dev operasyon başladı
- Meteoroloji'den hafta sonu için uyarı
Sınıra askeri sevkiyat
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin İlçesi'ne komşu Kilis'te, sınıra askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Etiketler: TSK, Kilis, askeri sevkiyat, sınır, haberler
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sıcaklık rekoru bekleniyorMeteoroloji’den yapılan açıklamada, yarından itibaren bir haftalık süre boyunca yurt genelinin, sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağının ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiği b
NATO Genel Sekreteri'nden S-400 açıklamasıNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alımıyla ilgili, “NATO üyeleri hangi ekipmanı alacaklarına kendileri karar verir” dedi.
'Vatan sağ olsun'PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan ve dün gece şehit olan sözleşmeli er İbrahim Halil Çetinkaya’nın cenazesi, havayoluyla öğleden sonra memleketi Gaziantep'e getirildi.
MHP'den 300 istifaAFYONKARAHİSAR'da, eski bakan, eski milletvekili ve eski belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 300 kişi, MHP'den istifa etti. Eski İl Başkanı Alper Yağcı, Meral Akşener'in kuracağı partiye destek vermek için istifa ettiklerini söyledi.
Deniz yok ama, balık ihracatı var!DENİZE kıyısı bulunmayan Kahramanmaraş'tan, 55 ülkeye yılda 20 milyon dolarlık 6 bin ton alabalık ihraç ediyor. Türkiye'nin en büyük balık işleme ve paketleme tesisinin de bulunduğu kentte alabalık sektöründe 4 bin kişi çalışıyor.
FOTO GALERİ
- 13:13 - Adriana Lima'dan Metin Hara'ya aşk öpücüğü
- 13:05 - Eda Taşpınar'ın pozları artık paralı
- 12:45 - Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sıcaklık rekoru bekleniyor
- 12:38 - NATO Genel Sekreteri'nden S-400 açıklaması
- 12:30 - 'Vatan sağ olsun'
- 12:27 - MHP'den 300 istifa
- 12:22 - Deniz yok ama, balık ihracatı var!
- 12:17 - Sınıra askeri sevkiyat
- 12:13 - Ünlülerden büyük ilgi
- 12:09 - Çeşme'de 'eşek' turizm
- 12:06 - 17 suçtan aranıyordu yakalandı
- 11:59 - Dışişleri'nden sert açıklama: Bunun bedeli olur
- 11:55 - Sivil öğrencilere askeri hekim yolu açıldı
- 16:24 - İstanbul'da dev operasyon başladı
- 16:17 - Meteoroloji'den hafta sonu için uyarı
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim