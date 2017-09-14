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Sınıra askeri sevkiyat

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Sınıra askeri sevkiyat
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin İlçesi'ne komşu Kilis'te, sınıra askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin'in sınır komşusu Kilis'e gönderilen obüsler ile personelin yer aldığı konvoy, akşam kente ulaştı. Askeri konvoy, güvenlik önlemleri arasında konuşlandırılmak üzere sınır hattına ilerledi.

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