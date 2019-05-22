SİNEM'İN ÇILGIN İSTEĞİ

Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi'nde öğrenciler ile buluşarak sohbet eden Sinem Kobal, ölmeden önce camdan atlamak istediğini söyleyerek herkesi şaşırttı.

Güzel oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi, Kobal, kendisine yöneltilen soruları tüm samimiyetiyle yanıtlayarak öğrencilerle sohbet etti.

Üç yıldır Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, "Nasıl tanıştınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "O kadar detaya girmeyi düşünmüyorum. Hayat sevince güzel. İnşallah her biriniz ruhunuzun, gönlünüzün eşini bulursunuz."

"ÜNLÜ OLMAYI TERCİH ETMEDİM"

Şöhret ile çocuk yaşlarda tanışan Sinem Kobal, "Bu benim tercihim değildi" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Ünlü olmak tercih ettiğimiz bir şey değil. Benim tercih ettiğim bir şey de olmadı. Bir şekilde kendi yaptığımız mesleğimizin getirisi göz önünde olmak. Bu anlamda tabii ki zorlukları var. Bir kere birçok özgürlüğünden fedakarlık etmek zorundasın. Mesleğimizin en zor yanlarından birinin bu olduğunu düşünüyorum. Sevgiyi hissetmek, güzel yanlarını hep konuşuyoruz. Birçok insana ulaşmak, birçok kişinin kalbine ruhuna, hayatına değmek, sevgiyi paylaşmak çok kıymetli.

"CAMDAN ATLAMAK İSTİYORUM"

Sinem Kobal "Yapmadan ölmem dediğiniz şey nedir?" sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi. Kobal, "Camdan atlamak istiyorum. İddialı biraz değil mi? Gerçekten o serbest düşüş. O anı deneyimlemek istiyorum. Ne zaman buna cesaret ederim, yaparım bilmiyorum ama yaparsam muhtemelen sizinle paylaşırım." dedi.