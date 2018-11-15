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Sinema dünyasında bomba gelişme!

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Sinema dünyasında bomba gelişme!
Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu sinema dünyasında konuşulan satışı köşesine taşıdı.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar'ın 1994 yılında 300 milyon lira sermayeyle kurdukları Beşiktaş Kültür Merkezi'nin yeni ortağını açıkladı.

Kulağına gelen bazı dedikodular nedeniyle BKM'nin ortaklarından Necati Akpınar'ı aradığını belirten Eyüboğlu, ünlü yapımcıyla yaptığı görüşme sonucunda duyduklarını köşesine taşıdı.

İşte Eyüboğlu'nun bugünkü yazısından "Koreli CJ, BKM'nin yeni filmlerine ortak oldu" başlıklı o bölüm:

Bu akşam bitecek ‘8’inci Uluslararası Film Festivali’ için Malatya’ya salı sabahı geldim... Resepsiyonda otele girişimi yaptım, odaya çıkmadan sinema dünyasından tanıdıklarla karşılaştım. Ayaküstü sohbet öylesine derinleşti ki, lobide koyu bir muhabbete daldık. Aslında ben onlardan, başından bu yana festivalde olan biteni öğrenmek isterken, onların gündeme getirdiği konu daha cazip çıktı.
“Sinema dünyasında herkes BKM’nin yüzde 20’sinin Güney Koreliler’e satışını konuşuyor. Necati Akpınar, BKM’nin tamamını satmak istemiş, ortağı Yılmaz Erdoğan, ‘Neyi satıyorsun?’ deyip karşı çıkmış. İki ortak arasında bu yüzden tartışma yaşanmış, araya dostları girmiş. Sonunda BKM’nin yüzde 20’si satılmış.”

İşin aslını öğrenmek için Akpınar’ı aradım...

Yapımcı, “CJ Entertainment, BKM olarak 2018-2019 sezonunda çektiğimiz ve çekeceğimiz sekiz filmin yüzde 20 yatırım ortağı oldu” dedi. İşte o filmler: ‘Bücür’, ‘Yol Arkadaşım 2’, ‘Hedefim Sensin’, ‘Organize İşler-Sazan Sarmalı’, ‘Öldür Beni Sevgilim’, ‘Can Dostlar’, ‘Enişte’ ve ‘Güzelliğin Portresi’...

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