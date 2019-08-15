  • BIST 96.946
  • Altın 272,925
  • Dolar 5,5903
  • Euro 6,2316
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAAFRİN'DEN KÖTÜ HABER! 2 ASKER YARALI!

SİNEM YILDIZ'DAN ÇARPICI İTİRAF!

»
SİNEM YILDIZ'DAN ÇARPICI İTİRAF!
Bir dönem ekrana gelen izdivaç programlarının ünlü sunucularından Sinem Yıldız, bu sabah oldukça geç kalmış bir itirafta bulundu.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Uzun bir dönem eleştiri oklarının hedefi haline gelen 'evlilik programları' RTÜK tarafından üst üste ceza almış neticesinde de kaldırılmıştı. Konuyla ilgili bir dönem evlilik programlarında sunuculuk da yapan Yıldız'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Sinem Yıldız; hafta sonu yaşamına son veren damat adayı Uğur Doğan'dan söz ederken "Bu insanları yayında kullanıp bu insanların sırtından reyting yapmak bir vebal. Oraya katılan ajanstan gelen, asgari ücret alıp çalışmak yerine tanınma duygusuyla hareket eden insanlar kullanıldı; onlar reyting yaptı. Bu insanlar etinden, sütünden kullanıldılar. Razı mıydılar? Razıydılar. Kurguların kurbanı oldular.
Kendim yapmama rağmen bu programların kaldırılmasında geç kalındığını söylüyorum. Ajans getirdiler önüme ben o saatten sonra o programı yapamadım. İlk kez söylüyorum babam yaşında bir adamı ajanstan getirdiler. Adama 200 TL günlük para veriyorlardı. Fake bir telefon bağlanacak ben de o adamı yayından kovacağım. Benden bu istendi. Nasıl yapabilirdim böyle bir oyunu?" şeklinde bir itirafta bulunarak herkesi şaşırttı.

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • SOFİA RİCHİE'DEN CESUR POZLAR15 Ağustos 2019 Perşembe 11:32
  • KENAN DOĞULU, BAYRAMIN SON GÜNÜ HAYRANLARIYLA BULUŞTU!15 Ağustos 2019 Perşembe 11:25
  • İŞSİZLİK GİDEREK ARTIYOR!15 Ağustos 2019 Perşembe 11:20
  • TÜRK-İŞ'İN KASASI NEDEN BOŞ?15 Ağustos 2019 Perşembe 11:14
  • ALEYNA TİLKİ, KİMDEN KORUNUYOR?15 Ağustos 2019 Perşembe 11:10
  • MEHMET METİNER'DEN ÇOK KONUŞULACAK BİR AÇIKLAMA DAHA!15 Ağustos 2019 Perşembe 09:58
  • SAYISAL LOTO YİNE DEVRETTİ!15 Ağustos 2019 Perşembe 09:53
  • FAHRİYE EVCEN OĞLUYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!15 Ağustos 2019 Perşembe 09:45
  • KAAN TANGÖZE'DEN ESKİ EŞİNE BAYRAM ZİYARETİ15 Ağustos 2019 Perşembe 09:29
  • ERDEK BU BAYRAMDA TATİLİN ADRESİ OLDU!11 Ağustos 2019 Pazar 16:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim