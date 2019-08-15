SİNEM YILDIZ'DAN ÇARPICI İTİRAF!

Bir dönem ekrana gelen izdivaç programlarının ünlü sunucularından Sinem Yıldız, bu sabah oldukça geç kalmış bir itirafta bulundu.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Uzun bir dönem eleştiri oklarının hedefi haline gelen 'evlilik programları' RTÜK tarafından üst üste ceza almış neticesinde de kaldırılmıştı. Konuyla ilgili bir dönem evlilik programlarında sunuculuk da yapan Yıldız'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Sinem Yıldız; hafta sonu yaşamına son veren damat adayı Uğur Doğan'dan söz ederken "Bu insanları yayında kullanıp bu insanların sırtından reyting yapmak bir vebal. Oraya katılan ajanstan gelen, asgari ücret alıp çalışmak yerine tanınma duygusuyla hareket eden insanlar kullanıldı; onlar reyting yaptı. Bu insanlar etinden, sütünden kullanıldılar. Razı mıydılar? Razıydılar. Kurguların kurbanı oldular.

Kendim yapmama rağmen bu programların kaldırılmasında geç kalındığını söylüyorum. Ajans getirdiler önüme ben o saatten sonra o programı yapamadım. İlk kez söylüyorum babam yaşında bir adamı ajanstan getirdiler. Adama 200 TL günlük para veriyorlardı. Fake bir telefon bağlanacak ben de o adamı yayından kovacağım. Benden bu istendi. Nasıl yapabilirdim böyle bir oyunu?" şeklinde bir itirafta bulunarak herkesi şaşırttı.