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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun tatili

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun tatili
Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti, evlendikten sonraki ilk Sevgililer Günü kutlaması için rüya gibi bir tatile çıktı.

Mayıs 2016'da Cunda'da kıyılan nikahla hayatlarını birleştiren ikili, 14 Şubat'ı dünyanın 7 doğa harikasından biri olan İguazu Şelaleleri'nin büyüleyici manzarası eşliğinde kutladı.

Güzel oyuncu; Arjantin, Brezilya ve Paraguay sınırındaki dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan İguazu'nun önünde eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun objektifine poz vermişti.

İkili, Guarani kültüründe kavuşamayan iki aşığın hikayesinden oluştuğuna inanılan İguazu Şelaleleri'ne karşı aşk tazeledi.

Çıktıkları aşk tatilinde doğanın eşsiz güzellikleri eşliğinde ruhlarını dinlendiren ünlü çift, her yıl milyonlarca turistin akın ettiği Brezilya'daki Rio Karnavalı'na da katıldı.

İkili, 18 Şubat'ta başlayan ve 5 Mart'ta sona erecek karnavalda sambacıların kıvrak danslarına eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

Özellikle Sinem Kobal, sokaktaki dansçılarla neşeli anlar yaşadı. Brezilya'ya özgü lezzetleri de tadan Kobal ve İmirzalıoğlu, tatilleri boyunca denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Güney Amerika tatilinin, romantikliğiyle bilinen Kenan İmirzalıoğlu tarafından Sinem Kobal'a Sevgililer Günü hediyesi olarak sürpriz bir şekilde yapıldığı öğrenildi.

Bu arada ünlü çiftin katıldıkları 10 günlük Brezilya ve Arjantin turunun fiyatı ise kişi başı 2 bin 600 euro (yaklaşık 11 bin lira)

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