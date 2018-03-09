Sinem Kobal ile Bergüzar Korel bir dönem çok yakın iki arkadaştı. Fakat son yaşanan gelişmeler şoke etti. Sinem Kobal'ın Bergüzar Korel'i sosyal medya hesaplarından sildiği öğrenildi. İkili arasındaki ilk gerilim "Fi" dizisinin tanıtım geccesinde ortaya çıkmıştı. Kırmızı halıda Bergüzar Korel'in magazin basınına poz verdiğini gören Sinem Kobal, Korel'in gitmesini beklemiş sonrasında kırmızı halıya gelmişti.
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Sinem Kobal Onu Sildi!
!Sinem Kobal yakın arkadaşı Bergüzar Korel'i sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.
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