Sinem Kobal büyüledi! Centilmen Kenan İmirzalıoğlu...

Sade bir törenle dünyaevine giren şarkıcı Sıla Gençoğlu ile şef Hazer Amani, nikahtan sonra davet verdi. Nişantaşı’ndaki bir restoranda gerçekleşen davete katılanlar arasında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal da vardı.

Sinem Kobal, geccede derin göğüs ve bacak dekolteli yeşil saten bir elbise giydi. Davet öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan çiftten Kenan İmirzalıoğlu "Heyecanlarını paylaşmaya geldik" dedi. Çift, davet çıkışı bir kez daha muhabirler ile karşı karşıya geldi. İmirzalıoğlu'nun üşüyen eşine ceketini vermesi dikkatlerden kaçmadı. 1 Sinem Kobal, geccede derin göğüs ve bacak dekolteli yeşil saten bir elbise giydi. Davet öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan çiftten Kenan İmirzalıoğlu "Heyecanlarını paylaşmaya geldik" dedi.

2 Kenan İmirzalıoğlu, "Çifte tavsiyelerde bulundunuz mu?" sorusuna, "Tavsiyeler kısmına daha gelmedik. Düğünü bir yapalım, o sonrasında" yanıtını verdi. İmirzalıoğlu, daha sonra "Sinem'i üşütmeyelim" diyerek eşi ile birlikte mekana girdi.

