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Sınav yerleri belli oldu

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Sınav yerleri belli oldu
2017 YGS sınav giriş yerleri belgesi ÖSYM AİS sayfasında öğrenciler görebiliyor. Belirlenen takvime göre hareket eden kurum, sınava girecek olan öğrencileri zor durumda kalmaması için bir hafta veya 10 gün öncesinden açıklamaktadır.

ÖSYM AİS sorgu sayfası içinde 2017 YGS sınav giriş yerleri belgesi açıklanırken, öğrenciler belgeyi internet üzerinden alabilirler. İçeriğimizde sınava dair birçok konu bulunmaktadır. Konular soru ve cevap formatında işlenip içeriğimizde yer almaktadır. Merak edilen sorular içerisinde en dikkat çekeni yeni kimlik kartı ve açık uçlu sorular… İşte sınava dair en önemli sorular ve cevaplar…

Belge ne zaman yayınlanıyor?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, belgeyi sınava 7 gün ila 10 gün arasında kendi sitesinde yayınlamaktadır. Bunun sebebi, kurumum belirlediği okula öğrencinin ve ailenin önceden gitmesi ve sınav günü sıkıntı yaşamaması içindir. Kurumun takvimine göre en erken 2 Mart 2017 tarihinde kurumun sayfasında yayınlanabilir.

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