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Sinan'ın yeni aşkı kim?

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Sinan'ın yeni aşkı kim?
Sinan Akçıl kendisine "Yunan heykelim" diyen fotomodel Buse Narcı ile 20 gün aşk yaşadı. Üç gün önce de ayrıldı.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, başarılı popçu Sinan Akçıl, Buse Narcı ile ayrıldığını açıklamasının üzerinden saatler sonra yeni sevgilisi ile görüntülendi. 

Birkaç gündür iş ve tatil için Bodrum'da bulunan popçu, 2016 yılında katıldığı Best Model yarışması ile adını duyuran Gizem Kayalı ile Türkbükü'nde görüntülendi.

Bir otelde konaklayan ikili, sabah 08:00'da kahvaltı yapmak için restorana indi. Gizem Kayalı yaklaşık 10 dakika önce masaya otururken, Sinan Akçıl ise elinde gazeteler ile geldi. 

Gazetelerde birkaç hafta aşk yaşadığı Buse Narcı ile olan ayrılık haberlerini okuyan popçunun, sonrasında gazeteleri okuması için sevgilisine vermesi dikkat çekti.

Yaklaşık iki saat kahvaltı yapan ve sonrasında kahve eşliğinde sohbet eden ikilinin, keyifli halleri dikkat çekti. 

Uzun süren sohbet sonrası mekan görevlileri tarafından uyarılan Akçıl, apar topar içeri kaçtı. 

GAZETECİLERDEN KAÇARAK SPOR SALONUNA GİRDİLER

Gizem Kayalı ile merdivenleri el ele çıkarak ilan-ı aşk yapan popçu, sonrasında soluğu spor salonunda aldı. Yaklaşık bir saat birlikte spor yapan ikili, sonrasında dinlenmek için odalarına geçti.

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