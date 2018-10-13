  • BIST 96.657
  • Altın 230,011
  • Dolar 5,9313
  • Euro 6,8595
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı

Sinan Akçıl'dan Sermiyan Midyat'a olay yanıt!

»
Sinan Akçıl'dan Sermiyan Midyat'a olay yanıt!
Sermiyat Midyat ile Sinan Akçıl geçtiğimiz gün Kristinna Loken'in doğum gününün kutlandığı bir mekanda kavga etmişti.

Şarkıcı Sinan Akçıl, Amerikalı oyuncu Kristanna Loken’ın doğum günü partisinde kavga ettiği oyuncu Sermiyan Midyat’ın kendisi hakkında yaptığı “Çakma Justin Bieber” yorumuna tepki gösterdi. Akçıl, "150 kişinin aramıza girmesi iyi oldu. Yoksa o saygısızlığa fazla tahammül edemeyecektim, pek hayırlı olmayacaktı" dedi.

Hürriyet'in haberine göre Sinan Akçıl, Sermiyan Midyat’ın “Çakma Justin Bieber” yorumuyla ilgili soru yöneltilince şöyle dedi:

“Onun sözlerine kale alacak durumum yok. Ama 150 kişinin aramıza girmesi iyi oldu. Yoksa o saygısızlığa fazla tahammül edemeyecektim, pek hayırlı olmayacaktı.”

Akçıl, olayın mahkemeye taşınmayacağını da sözlerine ekledi ve şöyle dedi:

“Şikâyet yok, olay o kadar büyümedi. Ama tabii Loken ve eşinin bu tatsız olaydan dolayı morali çok bozuldu. Los Angeles’a gittiğimde beni misafir etmek istiyorlar.”

 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hilal Cebeci'nin klibi neden tepki çekti?12 Ekim 2018 Cuma 15:58
  • Flaş iddia: Arda Turan'ın silahı ruhsatsız!12 Ekim 2018 Cuma 14:15
  • Arda Turan cezaevine girebilir mi?12 Ekim 2018 Cuma 12:06
  • Arda Turan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı!12 Ekim 2018 Cuma 11:23
  • Sevilen dizi tutmadı!11 Ekim 2018 Perşembe 16:43
  • İki kötü örnek futbolcu!11 Ekim 2018 Perşembe 16:12
  • Tülin Şahin Portekizli sevgilisini İstanbul'da gezdirdi11 Ekim 2018 Perşembe 15:44
  • Polis Arda'yı arıyor!11 Ekim 2018 Perşembe 15:31
  • Ünlü isimlerden Berkay'a destek!11 Ekim 2018 Perşembe 15:11
  • Arda Turan hastaneye silahla nasıl girdi?11 Ekim 2018 Perşembe 14:56
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim