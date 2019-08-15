SİNAN AKÇIL'DAN KARISININ BİKİNİLİ POZLARINA BEĞENİ GELDİ!

Şarkıcı Sinan Akçıl'ın eşi Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından havuzda bikinili haliyle video koydu ve takipçilerinden tam not aldı. Akçıl ise eşinin bikinili haline bakın ne yorum yaptı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Aşk ve Mavi ile adını duyuran güzel oyuncu Burcu Kıratlı, Instagram hesabından havuza girdiği anların videosunu yayınladı. Kıratlı'nın videosu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Güzelliğiyle mest eden Kıratlı'nın videosu kısa sürede gündem olunca ilk yorum da şarkıcı eşi Sinan Akçıl'dan geldi. Akçıl, videonun altına "Şimdi topluca bir maşallah diyoruz ve telefonlarımızı kenara bırakıyoruz. Su balesi hiç bu kadar anlamlı olmamıştı." dedi.