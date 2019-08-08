Sacitaslan.com'un haberine göre; dava dilekçesinde, "Sinan Akçıl sözleşme kapsamında 240 bin TL'yi davacılara ödemiştir. Ancak bakiye 155 bin TL'yi ödememiştir" denildi.
Ünlü müzisyen ise davacılara başka bir borcunun olmadığını belirterek davanın reddini istedi.
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SİNAN AKÇIL'A ÖDENMEMİŞ BORÇ DAVASI!
Playback ve canlı konserlerinin bir kısmını iki yıl önce sözleşme karşılığı Sinan Akçıl’dan satın aldığını iddia eden Çağrı Tortop ile Bülent Erdoğan, eksik para ödendiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu.
Sacitaslan.com'un haberine göre; dava dilekçesinde, "Sinan Akçıl sözleşme kapsamında 240 bin TL'yi davacılara ödemiştir. Ancak bakiye 155 bin TL'yi ödememiştir" denildi.
Etiketler: Sinan Akçıl, Ödenmemiş Borç, Dava
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