SİNAN AKÇIL VE BURCU KIRAT'LI İLE İLGİLİ BOŞANMA İDDİASI!

Sacitaslan.com'un haberine göre; Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programının ünlü yorumcusu Bircan Bali, "Biliyorsunuz hepimizin yakın bir arkadaşı var. Benim de çok yakın birinden duyduğuma göre bu çift yakında anlaşmalı olarak boşanacak. İlişkiyi bitiren taraf Sinan Akçıl son derece öfkeli... Kesin boşanıyorlar. Onları artık bir arada görmeyeceğimizi kesin olarak söyleyebiliriz. Sinan Akçıl şu anda Ercan isimli bir erkek arkadaşıyla tatilde. Ercan, Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın nikahının tüm detaylarıyla ilgilenen arkadaşı. Şu an onunla erkek erkeğe tatil yapıyorlar" ifadelerinde bulundu.
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada birbirlerini takipten çıkartarak herkesi şaşırtan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl çiftinin önümüzdeki günlerde anlaşmalı olarak boşanacakları iddia edildi.
Etiketler: Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Boşanma, İddia
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