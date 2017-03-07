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Sinan Akçıl açtı ağzını yumdu gözünü!

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Sinan Akçıl açtı ağzını yumdu gözünü!
Sinan Akçıl, popçuları internet ortamında tık satın alarak emek hırsızlığı yapmakla suçlayan Işın Karaca’yı halkın arasına karışmamakla eleştirdi.

Popçu Işın Karaca, hafta içi sosyal medya hesabından ünlüler dünyasında yaşanan ‘tık’ yarışlarının gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

Bu izlenme oranlarının satın alındığını ima eden Karaca’nın sözlerini Sinan Akçıl, reddetti.

Sosyal medya hesabından isim vermeden ağır eleştiride bulunan Akçıl, Işın Karaca’yı eskilerde kalmakla itham etti.

Akçıl, Instagram hesabından şunları yazdı: "Bizim izlenme ve dinlenme oranlarımızı kabul etmeyenler, bir devir bitti kabul edelim desinler. Ve gençliğimizi, enerjimizi takip etsinler… Halka ulaşamayan sınıfta kalır. Sokaklar en güzel kanıttır, çıkın dolaşın. Mesela Demet Akalın sokağı iyi biliyor."

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