Sinal Akçil Burcu kıratlı ile evlendi

Şarkıcı Sinan Akçıl bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile Amsterdam'da dünyaevine girdi.

girdi. Burcu Kıratlı, nikah sonrası sosyal medya hesabından, "Yeni yılım ve bundan sonraki her yıllarım seninle daha güzel, daha gerçek ve daha lunapark olacak… Sizin de lunapark gibi bir aşk yaşayacağınız, harika bir yıl olsun…" paylaşımını yaptı

Yılın ilk magazin bombası yaklaşık 3 aydır aşk yaşayan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çiftinden geldi. Şarkıcı Sinan Akçıl bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin nikah törenin yakın arkadaşları ve ailesi katıldı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

"MASALSI AMA ÇILGIN..."

Burcu Kıratlı, nikah sonrası sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaparak mutluluğunu dile getirdi:

Masalsı ama çılgın... ‘Lunapark gibi bir hayatımız olacak, seninle’ dediğinde... Küçük çocuk sevinciyle baktık birbirimize ve güldük. Her saniyesi öyle gerçekten. Yeni yılım ve bundan sonraki her yıllarım seninle daha güzel, daha gerçek ve daha lunapark olacak… Sizin de lunapark gibi bir aşk yaşayacağınız, harika bir yıl olsun…

SONSUZA KADAR EVET!"

Akçıl ise şu paylaşımı yaptı:

1 gün bana deselerdi; 'karşında büyüleyici şekilde duran iyisiyle, kötüsüyle her şeyi konuştuğun o “sihir gözlü kız”ileride eşin olacak' diye... Dönüp derdim ki; "İnşallah öyledir!" Öyle oldu... Masalın içine girip hiç çıkmamak için, en asi, en aşk, en müzik, en oyuncu, en serseri ama en sahici günler adına sonsuza kadar evet! Sen tek evet ile kadere dönüştün ya da kader zaten sendin, ben sana dönüştüm...