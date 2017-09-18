Simülasyon 'Mars'ta sekiz ay yaşadılar!

Hawaii'deki dünyanın en büyük yanardağı 2 bin 500 metrelik Mauna Loa'da gerçekleşen deneye katılan bilim insanları, kendi yetiştirdikleri sebzelerle beslendi.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Dağı'nda sekiz ay boyunca Mars'ta yaşam simülasyonuna katılan altı bilim insanının deneyi sona erdi.

2 bin 500 metre yükseklikteki dünyanın en büyük yanardağının zirvesi yakınlarındaki deney alanında, dört erkek ve iki kadın bilim insanı 240 gün geçirdi.

Deneye katılan bilim insanları, dondurularak veya kurutularak muhafaza edilen gıdalarla ve görevleri süresince yetiştirdikleri sebzelerle beslendi. ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) fon sağladığı deneyde yer alan biyolog Joshua Ehrlich, taze sebze yetiştirmeyi başardı. Ehrlich, havuç, biber, Çin lahanası, hardal otu, kırmızı turp, domates, patates, maydanoz ve keklik otu yetiştirdiğini belirtti.

Hawaii Üniversitesinde görevli Profesör Kim Binsted, deney süresince bilim insanlarının, yaşam alanlarında ses seviyelerini ve diğer insanlara yakınlıklarını ölçen özel tasarlanmış sensörler giydiğini söyledi. Binsted, bu sensörlerin kişilerin birbirlerinden kaçınmalarını ve tartışma esnasındaki durumlarını algılayabildiğini ifade etti.

Deneyde uzun süreli uzay görevlerinin astronotlarda ne gibi psikolojik etkileri olabileceği ele alındı.

Deney ekibinin stresle başa çıkması için sanal gerçeklik cihazıyla kendilerini farklı bir ortamda hissetmeleri sağlanırken, uzun süreli uzay görevlerinin astronotlarda ne gibi psikolojik etkileri olabileceği araştırıldı.

Simülasyondan elde edilen bilgilerin, Mars ve diğer uzay keşiflerine önemli katkı sunması bekleniyor.

Mauna Loa'da Ağustos 2016'da altı bilim insanı, bir yıl boyunca Mars'ta yaşam simülasyonuna katılmıştı. Deney, daha önce Rusya'da yapılan ve 520 gün süren simülasyondan sonra ikinci en uzun süreli Mars'ta yaşam denemesi olmuştu.