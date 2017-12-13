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Şimşek`ten flaş Bitcoin açıklaması! "Uzak durun"

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Şimşek`ten flaş Bitcoin açıklaması! "Uzak durun"
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı." ifadesini kullandı.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bitcoin konusunda  uyarıda bulunarak, şunları kaydetti:

 "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan lale çılgınlığını  geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede  yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir."
 
"LALE ÇILGINLIĞI" OLAYI

Tarihe "lale çılgınlığı" ve "lale balonu" dönemi olarak geçen olay,  1600'lü yıllarda Hollanda'da ortaya çıkmıştı. O dönem, lale soğanı fiyatlarının  inanılmaz artışı ve ardından sert düşüşü bu şekilde nitelendirilmişti. Ekonomi  çevreleri, son dönemde bitcoinde yaşanan ani yükseliş ve inişleri de lale  çılgınlığı yaşanan döneme benzeterek yatırımcıları uyarıyor.

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