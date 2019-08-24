SİMİTLE KAHVALTI YAPANLARA KÖTÜ HABER!

Kendinizi sık sık yorgun hissediyor ama sebebini bulamıyor musunuz? Maya alerjisine sahip olabilirsiniz. Üstelik çok sevdiğiniz simit-peynir kahvaltısına veda etmek zorunda da kalabilirsiniz.

Uçankuş.com'un haberine göre; Mide ekşimesi, deri döküntüleri, baş dönmesi ve uykunuzu aldığınız halde sürekli yorgunluktan mı yakınıyorsunuz? Maya alerjiniz olabilir! Diyetisyen Merve Saruhan, “Çoğu kişi mayaya alerjisi olduğunu bilmez. Kahvaltıda yediğiniz simit-peynir, poğaça, ekmek veya öğle yemeğinde tabağınızdaki ketçap bütün gününüzü mahvedebilir” dedi.

MAYA ALERJİSİ YORGUNLUK NEDENİ!

Maya alerjisi, bazı yiyecek ve içeceklerin içinde bulunan maya proteinine vücudun duyarlılık göstermesidir. Vücudun bu duyarlılık durumu bağışıklık sisteminin verdiği bir cevap olup, alerji yapan maddeyi vücuttan atabilmek için çeşitli antikorları üretmesiyle kendini gösterir. Bu şekilde duyarlılığı gıda alerji testiyle belirlenmiş kişide maya içeren herhangi bir besin tüketildiğinde çeşitli belirtilerle karşılaşılır. Diyetisyen Merve Saruhan, bu belirtilere dikkat çekti, alerjisi olanların nelerden uzak durması gerektiğine dair önemli bilgiler verdi.

Maya alerjisinin belirtileri kişiden kişiye göre değişebilir. Genelde tüm vücudu etkilemekle birlikte en büyük belirtisi cilt reaksiyonlarıdır. Deride döküntüler ve yanma şeklinde görülebileceği gibi diğer genel belirtileri ise baş dönmesi, yorgunluk, eklemlerde ağrı, şişkinlik, mide ekşimesi ve buna bağlı olarak bulantıdır. Kişilerin maya alerjisi olduğunu anlaması zor olabilir. Ancak maya içeren herhangi bir besin tüketildiğinde belirtiler sıklaşıyorsa kişi bu farkındalıkla mutlaka gıda alerji testi yaptırmalıdır. Testin sonucu tanıya yönelik en doğru bilgiyi verecektir. Aksi takdirde kişinin, “Benim neyim var” düşüncesiyle psikolojisi de etkilenir.