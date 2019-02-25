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Simge Sağın'ın üstsüz klibine sosyal medyada tepki

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Simge Sağın'ın üstsüz klibine sosyal medyada tepki
Türkçe pop müzikte yıllardır ses getiren performanslar ortaya koyan Simge Sağın, Aşkın Olayım isimli parçasına çektiği kliple olay oldu.

37 yaşındaki Simge Sağın, yeni klibiyle gündeme bomba gibi oturdu. 'Aşkın Olayım' adlı parçası için kamera karşısına geçen Simge, klibinin yayınlanmasıyla birlikte tepkilere maruz kaldı. Kısa sürede yüzbinlerce izlenen klipteki yarı çıplak sahneler, şarkıcının sevenleri tarafından eleştirildi.
Şarkısında emeği geçenlere sosyal medya hesabından teşekkür eden Simge, gönderisinde klibinden bir parça paylaştı. Gönderisinin altına "Allah dualarımı kabul etti" yazan Simge, yorumlarda adeta topa tutuldu.
ÜNLÜ OLMA UĞRUNA...

Klibinden sandalyade yarı çıplak oturduğu bu sahneyi paylaşan Simge, "Çırılçıplak ve Allah’a şükür ediyorsun. Kızım ünlü olma uğruna çipe binip villada oturmak uğruna ahiretinizden oluyorsunuz." yorumuyla karşı karşıya kaldı.
İMANIN VARSA KAPAT VÜCUDUNU:

Yorumun devamında ise "Ufacık imanın varsa kapat vücudunu et sonuçta kurt yiyecek ölünce ama Allah sana kaç para kazandın değil. Müslüman kadın gibi kapan, namuslu işlerde çalışın Allah’ı gururlandırın milleti değil" şeklinde bir tepki geldi.

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