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Simge Sağın'ın 'Shakira' yorumu olay yarattı!

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Simge Sağın'ın 'Shakira' yorumu olay yarattı!
Ünlü Şarkıcı Simge Sağın'ın Shakira paylaşımı sosyal medyada olay yaratttı. Instagram kullanıcıları, Simge Sağın'ı paylaşımı ardından yerin dibine soktu.

Şarkılarıyla iyi bir çıkış yakalayan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan genç şarkıcı Simge Sağın'ın Instagram hesabından yaptığı Shakira hakkındaki yorum sosyal medyayı karıştırdı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Vodafone Arena'da sahne aldı. 12 Grammy ödüllü şarkıcıyı izlemek için binlerce kişi konser alanına akın etti.

Ünlü isimlerin de akın ettiği konserde Shakira, Türk hayranlarına nefesleri kesen dans şovları sergiledi. Shakira'nın gündemden düşmeyen konserinden görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Simge Sağın Shakira videosu altına "Ne o öyle popo şov. Başka bir şey yok zaten şovda... Niyeyse buraya hep böyle geliyor dünya starları..." yorumunda bulundu. Sağın'ın bu yorumu sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirildi. Sosyal medya kullanıcıları, Simge Sağın'ın böyle bir yorum yapmasına haddinin olmadığını söylediler. 

İşte ünlü Şarkıcı Sağın'ın yorumu sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından verilen tepkilerin bazıları:

"Sende yap o popo şovunu. Türkiye'yi ezikliyorsun kadının sayfasına bakın her yerde bu kıyafetleri giymiş. Türkiye'ye özel değil. Ayrıca bu kadına laf söyleyecek en son kişisin." "Kadın başlı başına muhteşem bir şov sunuyor. Dünya çapında kanıtlanmış bir kadını küçümseyici şekilde "başka birşey yok zaten" demeniz kendinize bayağı güldürdü. Kadın yaşayan yetenek ve efsanelerden." 

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