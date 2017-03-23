Simge Sağın ile ilgili şaşırtan 'çocuk' iddiası!

'Miş Miş' adlı şarkıyla çıkış yapan ve ününü geniş kitlelere duyuran Simge Sağın'ın herkesten sakladığı bir çocuğu olduğu iddia edildi!

2015 yılına ‘Miş Miş’ adlı parçası ile müzik listelerine damga vuran ve Türkiye’de geniş çaplı tanınan Simge Sağın hakkında büyük bir iddia ortaya atıldı.

ESKİ EVLİLİĞİNDEN ÇOCUĞU MU VAR?

‘Miş Miş'in ardından ‘Yankı' ile slow bir çıkış yapan Sağın, aranjör Ozan Bayraşa ile uzun zamandır birlikte…

Verdiği bir röportajda gelinliğin kendisini heyecanlandırmadığını söyleyen ünlü şarkıcı çocukları çok sevdiğini de ekliyor.

Yükselişini sürdüren Sağın’la ilgili magazin kulislerinde dolaşan iddia ise uzun süre konuşulacak türden. İddiaya göre Sağın’ın eski evliliğinden bir çocuğu bulunuyor.

Şarkıcının bu gerçeği saklamak için büyük bir çaba harcadığı, en yakın çalışma arkadaşlarına bile açıklama yapmaktan kaçındığı ileri sürüldü.