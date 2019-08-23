SİMGE SAĞIN, CEM AYDINLI'NIN O SÖZLERİNİ AFFETMEDİ!

Şarkıcı Simge Sağın, gizli bir çocuğu olduğunu öne süren sunucu Cem Aydınlı ile davalık oldu.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Sağın, “Akülü sandalye bağışı yaparsan uzlaşırız” dedi. Şarta uymayan Aydınlı’ya dava açıldı. Simge Sağın, geçtiğimiz yıl herkesten gizlediği bir çocuğu olduğunu iddia eden TV programcısı Cem Aydınlı'dan şikayetçi olmuştu. Sağın, TV programında ortaya atılan 'Alkollüyken eski menajeri Cihan Tükel'i taciz etti' iddiasını da yalanlamıştı.

4.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturma başlatan savcılık, dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi. Sağın; Aydınlı'nın, Tohum Otizm Vakfı'na 4 akülü tekerlekli sandalye bağışlaması ve asılsız haber yapmaması şartıyla uzlaşabileceklerini söyledi. Ancak Aydınlı, sandalyeleri bağışlamadı.

Hakkında dava açılan Cem Aydınlı'nın 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor