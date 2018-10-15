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Simge ile Mustafa Sandal birlikte tatile mi gitti?

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Simge ile Mustafa Sandal birlikte tatile mi gitti?
Birlikte oldukları konuşulan Simge ile Mustafa Sandal ikilisinin eş zamanlı Göcek’ten fotoğraf paylaşmaları aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Bir dönem aralarında aşk yaşadıkları konuşulan Simge ve Mustafa Sandal çifti Göcek tatilinde! Sandal, geçen haftalarda Simge’nin şarkısını paylaşarak 'Aç koynunu geliyorum’ yazmış ardından ikili hakkında sevgili iddiaları yazılmıştı. 

Güzel popçu, aralarında bir aşk olmadığının açıklamasını yaparken Simge ile Mustafa Sandal’ın aynı anda Göcek tatilinde oldukları, paylaştıkları fotoğrafla sosyal medyada ortaya çıktı. Eş zamanlı yayımlanan Göcek’teki tatil paylaşımları, ikilinin aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi. 

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