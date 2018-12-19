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'Simge' ile Mahkemelik Oldu

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'Simge' ile Mahkemelik Oldu
Simge, kendisini sosyal medyada Simge olarak tanıtıp ünlü isimlerle iletişime geçen kişiye dava açtı.

Şarkıcı Simge, kendisine ait bir Facebook hesabı olmamasına rağmen, açılan sahte hesapta kendini Simge diye tanıtan ve sosyetenin ünlü erkeklerine, tanınmış bir çok oyuncu ve müzisyene mesajlar atan kişiyi avukatı aracılığıyla mahkemeye verdi.

Olaylar üzerine genç şarkıcı, Twitter ve Instagram dışında başka bir sosyal medya hesabı kullanmadığını belirtti.

Simge, avukatına verdiği talimatla yazışmaları yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Face Simge'nin sahibinin, özel bir hava yolu şirketinde çalıştığı öğrenildi.

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