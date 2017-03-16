  • BIST 90.463
  • Altın 145,165
  • Dolar 3,6868
  • Euro 3,9494
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Simge Fıstıkoğlu'ndan üzücü haber!

»
Simge Fıstıkoğlu'ndan üzücü haber!
NTV'nin sevilen sunucusu Simge Fıstıkoğlu geçireceği göz operasyonu nedeniyle ekranlara bir süre veda edecek.

NTV'de yayınlanan "Günün İçinden" programını Ahmet Arpat'la birlikte sunan güzel sunucu Simge Fıstıkoğlu, gözünden cerrahi bir operasyon geçirecek.

VEDA EDERKEN AÇIKLADI

Simge Fıstıkoğlu'nun gözünden operasyon geçireceğini partneri Ahmet Arpat, programın sonunda veda ederken açıkladı.

"GÖZÜNDEN OPERASYON GEÇİRECEK"

Simge Fıstıkoğlu yayını kapatırken, "Ben de bir süre yokum. Bundan sonrası için sana kolay gelsin." dedi. Bunun üzerine Ahmet Arpat'ta "Evet gözünden küçük bir operasyon geçirecek. Sana da geçmiş olsun." dedi.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yüksel Ak ve Çağla Şıkel'i paranın gücü barıştırdı!15 Mart 2017 Çarşamba 14:11
  • Asena'nın 3 yıllık sevgilisi evli mi?15 Mart 2017 Çarşamba 14:06
  • Arda Turan, Azerbeycan güzelinin ayaklarına şampanya döktürdü.15 Mart 2017 Çarşamba 13:55
  • REİS FİLMİNE KARALAMA KAMPANYASI!!!15 Mart 2017 Çarşamba 13:35
  • Nostalji havası15 Mart 2017 Çarşamba 13:25
  • Ronalda ve Ümmiye Teyze aynı filme!15 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Hande Yener’den Bengü'ye 'Zeki' çalım!15 Mart 2017 Çarşamba 12:05
  • Hande Yener Ayşe Hatun Önal'ı fena haşladı!15 Mart 2017 Çarşamba 11:54
  • Cem Tatlıtuğ - Burcu Özsoy çifti boşandı!15 Mart 2017 Çarşamba 11:49
  • Çağlar Çorumlu'nun babası toprağa verildi15 Mart 2017 Çarşamba 11:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim