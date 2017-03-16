Simge Fıstıkoğlu'ndan üzücü haber!

NTV'nin sevilen sunucusu Simge Fıstıkoğlu geçireceği göz operasyonu nedeniyle ekranlara bir süre veda edecek.

NTV'de yayınlanan "Günün İçinden" programını Ahmet Arpat'la birlikte sunan güzel sunucu Simge Fıstıkoğlu, gözünden cerrahi bir operasyon geçirecek.

VEDA EDERKEN AÇIKLADI

Simge Fıstıkoğlu'nun gözünden operasyon geçireceğini partneri Ahmet Arpat, programın sonunda veda ederken açıkladı.

"GÖZÜNDEN OPERASYON GEÇİRECEK"

Simge Fıstıkoğlu yayını kapatırken, "Ben de bir süre yokum. Bundan sonrası için sana kolay gelsin." dedi. Bunun üzerine Ahmet Arpat'ta "Evet gözünden küçük bir operasyon geçirecek. Sana da geçmiş olsun." dedi.