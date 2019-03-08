Şimdi oyunculuğa kafayı taktı

Geçtiğimiz günlerde kitap yazacağı haberleriyle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, şimdi de oyunculuğa soyundu.

Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra açıklamaları ve sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, yazarlığın ardından şimdi de oyunculuğa göz kırptı. Gazetecilerin , "Oyunculuk teklifleri var mı? sorusuna Subaşı şu sözlerle yanıt verdi"Şu anda gelen bir teklif yok. Gelirse düşünürüm. Tekliflere göre, iyi bir projeden teklif gelirse neden olmasın? Ama dizi olmaz, sinema projesi olabilir. Yetenekli olup olmadığımı çok bilmiyorum ama bir kez Beyaz Show'a çıkmıştım. Oradaki herkes benim oyunculuk yeteneğimin olduğunu söylemişlerdi" Dünyayı gezmeye devam edeceğini de söyleyen Subaşı, "Dünya'da gitmediğim bir süre yer var. Afrika ve Tokyo'ya çok gitmek istiyorum. Gitmediğim bir sürü ülkeler var tabii" ifadelerini kullandı.Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde de yazarlığa soyununca gündeme gelmişti. Dex Yayınları, sosyal medya hesabından Subaşı'nın da yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak ünlü ismin kitap çıkaracağını duyurmuştu. Ardından şarkıcı Ayşe Özyılmazel, sosyal medya hesabından Subaşı’nın kitabı kaleme almayacağı, hayatını anlattığı editörlerin kitabı hazırlayacağını söylemişti.