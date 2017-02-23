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Şimdi moda bu!

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Şimdi moda bu!
Jeanlerin yırtık olması uzun zamandır hayatımızda olsa da, hiç bir zaman bu kadar abartılmamıştı.

Kylie Jenner için söz konusu stil olunca ne kadar cesur olduğunu artık bilmeyenimiz yok. Yüksek belli jean bir pantolon giyen Kylie, yırtık modasını bu kez oldukça cesaret isteyen bölgede; poposunda kullandı. Kylie’nin cüretkar stili takipçileri tarafından büyük beğeni alırken, bazıları da derhal bunu uygulamada gecikmedi. Bir takipçisi jean pantolununu aynı yerden kesip, Kylie ile yan yana fotoğrafladı. Sonuç: hüsran.

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