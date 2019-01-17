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Şimdi de tatile çıktılar

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Şimdi de tatile çıktılar
Acun Ilıcalı ile evlilikleri geçtiğimiz günlerde biten Şeyma Subaşı, bu kez yeni sevgilisi ile gündemde. Subaşı, Tayland'ın ünlü adası Phuket’te sevgilisi DJ Guido Senia ile görüntülendi.

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı ile uzun süre birlikte olan ve geçen sene nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde bu evliliğini sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından aldığı 125 bin TL’lik nafakayla yeniden gündeme gelen Subaşı, çok geçmeden yeni bir aşka yelken açtı.
SOSYAL MEDYA ELE VERDİ
Subaşı'nın, Fransız DJ Guido Senia ile samimi görüntüleri daha önce basına yansımış, oldukça ses getirmişti. Geride kalan haftalarda boşanmanın ardından Tulum’a giden Subaşı, burada sevgilisiyle bir araya gelmiş, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla bu birliktelik ayyuka çıkmıştı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Subaşı, Tulum gezisinin ardından döndüğü İstanbul’da geçirdiği birkaç günün ardından, bu kez soluğu Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket’te aldı. Sevgilisi DJ Guido Senia’nın da Phuket’te olduğu konuşulurken, görüntüler ortaya çıktı.
SELFİE ÇEKERKEN YAKALANDI
Şeyma Subaşı’nın arkadaş grubundan bir kişinin paylaştığı Instagram hikayesinde, ikilinin yan yana olduğu görülüyor. Subaşı’nın, sevgilisi ile selfie çekerken yaşadığı mutluluk ise dikkatlerden kaçmıyor. Çiftin Phuket’teki tatili hız kesmeden devam ederken, Subaşı’nın kızı Melisa’nın Türkiye’de babası Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu belirtiliyor.

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